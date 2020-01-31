“طوارئ دولية” بعد ارتفاع إصابات “كورونا”

2020/01/31 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت “منظمة الصحة العالمية” أمس، حالة “الطوارئ الدولية” بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد إلى عشرة أضعاف في أسبوع داخل الصين وانتقاله إلى أكثر من 12 دولة.وتُعرِّف المنظمة “الطوارئ الدولية” بأنها “حدث غير عادي يشكّل خطراً على البلدان الأخرى ويتطلب استجابة منسقة”.وكانت “منظمة الصحة العالمية” قد دعت في وقت […]

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