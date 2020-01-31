السماوة.. العثور على 7 رفات تعود لأسرى كويتيين

2020/01/31 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف محافظ المثنى أحمد منفي الزيادي عن العثور على رفات تعود لـ 7 أسرى كويتيين في مقبرة في بادية السماوة قرب قضاء السلمان يوم أمس وأضاف الزيادي أن التنقيب بدأ بحضور ممثلي الأمم المتحدة وزارة الدفاع العراقية ومتوقع وجود رفات لآخرين

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