تراجع ترامب عن ترحيل عراقيين مسيحيين

2020/01/31 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته....

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