الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره

2020/01/31 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى بحث التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشارت الى أن غوتيريش عبر "عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ واستقراره".

بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس السعيدي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، أن قانون الإدارة المالية ربط استحقاقات اقليم كردستان والمحافظات بتسلم الإيرادات للحكومة الاتحادية

وقال السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقي

بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) نشر قواتها بمحيط ساحة الحبوبي وتأمين مداخل مربع مدينة الناصرية.

وذكر اعلام شرطة ذي قار، في بيان، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت العميد المهن

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الخميس 30-1-2020، عن اللاعبين الاساسيين في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء المقبل، فيما أكد إن المرشح سيقدم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح فور التوافق بشأنه.

وقال عليوي، في حديث لـ(بغد

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