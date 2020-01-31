نائب: هذا القانون سيلزم كردستان والمحافظات بتسليم إيرادات النفط والجمارك إلى بغداد

2020/01/31 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس السعيدي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، أن قانون الإدارة المالية ربط استحقاقات اقليم كردستان والمحافظات بتسلم الإيرادات للحكومة الاتحادية

وقال السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الإدارة المالية مسؤول عن تنظيم المال العراقي في وزارة المالية والبنك المركزي" لافتاً الى أن "المادة 11 من القانون تلزم الإقليم والمحافظات بعدم تسلم أي مبالغ ما لم تسلم إيراداتها النفطية والجمركية والإيرادات الأخرى الى الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "الإقليم لم يسلم إيراداته الى الحكومة، وبالتالي فإن أي تحويل مالي يعدُّ مخالفة قانونية"، موضحاً: "الى هذه اللحظة لم يثبت لدينا تحويل مبالغ مالية خلال هذا العام الى اقليم كردستان وفي حال ثبوت هذا ذلك سنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقه ".

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