رسميًا.. ميمي ينتقل إلى نادٍ أوروبي

2020/01/31 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفادت وسائل اعلام برتغالية الخميس بأن نجم المنتخب العراقي ونادي الدحيل القطري مهند علي الملقب بـ”ميمي” بات قريبا من الانتقال لنادي بورتيمونينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البرتغالي.وذكرت صحيفة “أي بولا” البرتغالية أن ميمي (19 عاما) سيوقع على صفقة انتقاله للنادي خلال الساعات القليلة المقبلة بعقد يمتد لعامين ونصف.Mohanad […]

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