ياسر قاسم ينظم لصفوف اربيل

2020/01/31 | 10:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ابرم نادي اربيل بكرة القدم، اليوم الجمعة، صفقة من العيار الثقيل قبل بدء منافسات دوري الكرة.

واتفق اربيل مع لاعب منتخبنا الوطني ياسر قاسم لتمثيل الفريق في منافسات الدوري.

وسيأتي قاسم من لندن حيث يسكن لتوقيع عقد انضمامه الى اربيل بشكل رسمي.

وكانت المحطة الاخيرة لقاسم هي اوربرو السويدي وقرر الان التوجه للدوري المحلي.

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