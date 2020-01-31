ايران: ملف تحطم الطائرة الأوكرانية قيد التحقيق

2020/01/31 | 10:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، اليوم الجمعة، بأن ملف تحطم الطائرة الأوكرانية هو الآن قيد الدراسة والتحقيق.

وقال منتظري في تصريح صحفي إن "قضية تحطم الطائرة الأوكرانية وكيفية البت فيها هما الآن قيد التحقيق والدراسة، وتم فتح ملف قضائي بهذا الصدد ولكن نظرا لتعقيدات القضية فإنه ينبغي أن يقدم الخبراء رؤيتهم الشاملة"، وفقا لما نقلته وكالة "ارنا" الإيرانية.

وأضاف أن "القضية قيد التحقيق في منظمة القضاء العسكري التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وسيتم إطلاع المواطنين على التفاصيل حينما يتم الانتهاء من التحقيقات".

وأوضح منتظري إن "الأوامر اللازمة صدرت للتحقيق في الحادث سريعا وبدقة وإنجاز تحقيقات شاملة للكشف عن جميع العوامل المؤدية إلى الحادث وملابساته".

ويشار إلى أنه جرى إسقاط طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة خطوط الطيران الدولي الأوكرانية، فجر الثامن من كانون الثاني الجاري، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

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