شاهد .. متظاهرو ذي قار يعلقون صورة قائد الشرطة بعنوان

2020/01/31 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار علق متظاهرو ذي قار ،صورالقائد الشرطة في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في المحافظة ،تطالبه بالرحيل متهمين اياه بقتل المتظاهرين .

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