وزارة الدفاع الأمريكية تعلن ارتفاع عدد المصابين بهجوم قاعدة عين الأسد

2020/01/31 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، بتزايد عدد المصابين جراء الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار.وقال بيان للبنتاغون، إن "عدد العسكريين الأمريكيين الذين اكتشفت عندهم إصابة جمجمية مخية خفيفة بلغ 64 شخصا حتى اليوم".وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي أمريكي بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني.وردا على عملية الاغتيال، اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ (ارض -ارض) فجر الاربعاء 8 يناير.وأعلن البنتاغون وقتذاك عدم وجود مصابين ثم اضطر إلى الاعتراف بوقوع إصابات وتزايد عدد المصابين من يوم إلى آخر وبرر البنتاغون ذلك بالادعاء بأن أعراض الإصابات لا تظهر على الفور.

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