الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

2020/01/31 | 10:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، فجر اليوم الجمعة، وهاجمت المصلين أثناء خروجهم من الصلاة.

وأكدت وكالة "شهاب"، أن "أكثر من ١٥ مصليا أصيبوا بالرصاص المطاطي في ساحات الأقصى، أحدهم أصيب في رأسه.



كما اعتدت قوات الشرطة على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت شابين عند باب حطة".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة واستنفرت قواتها في شارع المجاهدين، لمواجهة الحشود الكبيرة من الفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل، لأداء صلاة الفجر، ضمن حملة "الفجر العظيم، وجمعة الغضب لمواجهة "صفقة القرن".

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، بأن "الشرطة الإسرائيلية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد، تخوفا من رد فعل فلسطيني غاصب، ردا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم صفقة القرن".

وأوضحت القناة أن "الجيش الإسرائيلي أعلن بدوره زيادة قواته في مدينة القدس والخليل ورام الله للرد على أي مواجهات فلسطينية، خاصة بعد صلاة الجمعة، اليوم، وسط استعداد لخروج المصلين الفلسطينيين إلى الشوارع للتعبير عن حالة الغضب التي اعترتهم، جراء إعلان الرئيس دونالد ترامب لخطته للسلام، والتي رفضها الجانب الفلسطيني".

يشار إلى أن ترامب أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن خطته للسلام، التي قال إنها ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين، وواجهت مواقف فلسطينية رسمية وشعبية وفصائلية رافضة ومنددة.

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