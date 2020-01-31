شارع التصنيع في بغداد يدخل الخدمة بعد اكساءه

2020/01/31 | 10:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن ادخال شارع التصنيع للخدمة الفعلية أمام حركة السير والمرور ضمن منطقة الحرية شمال العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم انجاز تطوير واكساء شارع جامع الامام زين العابدين المسمى شعبياً بشارع التصنيع وإدخاله الخدمة الفعلية أمام حركة السير والمرور ضمن منطقة الحرية شمال بغداد".

واضافت، ان "التطوير تضمن فتح بوكس ترابي مع فرش حصى بسمك 30 سم وحدل وتسوية للتربة والاكساء بعدة طبقات من الاسفلت مع قالب جانبي وغيرها من الاعمال الاخرى المختلفة".

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