مؤشر السعادة في الضفة الغربية يبلغ مستويات قياسية

2020/01/31 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي تصدر منظمة الأمم المتحدة سنويا تقريرا عن مؤشرات السعادة حول العالم إقرارا منها بأهمية وضع رفاهية العيش في حياة البشر بجميع أنحاء العالم كهدف أساسي للأنظمة و الحكومات لا مجرد دعاية للاجترار و كسب أصوات الناخبين .و يقوم هذا التقرير أساسا على إجراء مقارنة موضوعية لعدد من المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية كالدخل […]

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