علي أكبر ولايتي: يجب خروج القوات الأميركية من العراق

2020/01/31 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي على وجوب خروج القوات الأميركية من العراق.

وقال ولايتي أن الأميركيين يقومون بمساع يائسة ويجب أن يخرجوا من العراق كما أقر البرلمان العراقي، متابعاً أن الشعب العراقي شعب حر وأصيل ولن يسمح ببقاء الأميركيين.

واكد أن الأميركيين فقدوا مواقعهم في مناطق محور المقاومة، بعد إدلب ستكون الوجهة إلى منطقة شرق الفرات والقوات الأميركية ستخرج أسرع من المتوقع.

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