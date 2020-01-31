امرأة صينية تروي تفاصيل تعافيها من فيروس “كورونا”

2020/01/31 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تحدثت “هو جيانغ” البالغة من العمر 44 سنة، التي شفيت من فيروس كورونا الجديد، في مقابلة مع وكالة “شينخوا” عن المرض.وقالت إنها ولدت في مقاطعة ووشان، في مدينة تشونغتشينغ (جنوب غربي الصين) وهي تعمل في ووهان على مدى السنوات القليلة الماضية.اليوم خرجت من مستشفى سانسيا المركزي في تشونغتشينغ.وأضافت […]

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