محاسب قانوني تعلن اعتصامها بسبب مضايقات متعمدة تواجهها في العمل

2020/01/31 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت المحاسب القانوني ومراقب حسابات ايمان الهاشمي استمرار اعتصامها الذي اعلنته منذ اشهر بسبب “وضع عملي المنفرد بي وحدي والذي مازال قائما بنفس الوضع”، حيث بقيت على الرصيف بجانب قطعة تعريفية (منذ الصباح وحتى المساء) امام انظار الرأي العام .وقالت الهاشمي في رسالة وجهتها لـ(المستقلة) ان الامر يتعلق بعملها وهو “حالة خاصة ومنفردة […]

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