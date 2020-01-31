العراق يسترجع طائرتين محجوزتين في تونس منذ 1991 ودفع غرامة مالية.. تعرف على دور الكويت في هذا الملف

2020/01/31 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استرجع العراق الطائرتين الجاثمتين في مطار توزر- نفطة الدولي في تونس منذ سنة 1991 بعد أن وافق على منح تونس ما قيمته 4.8 مليون يورو، كاتفاق تسوية للمستحقات المالية للخدمات الأرضية للطائرتين المذكورتين وبينهما طائرة البوينغ 747 جامبو الرئاسية.وذكرت صفحة طائرات العراق على فيسبوك، بأن الكويت كانت قد تقدمت بشكوى إلى […]

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