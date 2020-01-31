شركة “فيسبوك” تخسر /50/ مليار دولار

2020/01/31 | 11:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق خسرت شركة “فيسبوك” نحو /50/ مليار دولار من قيمتها السوقية التي تبلغ نحو /600/ مليار دولار على الرغم من #الأرباح التي حققتها في الربع الأخير من […]

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