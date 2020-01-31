السعودي عبد الله عبد العزيز يطلب فرصة

2020/01/31 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلق الفنان السعودي ونجم ستار أكاديمي “عبدالله عبدالعزيز” أغنية جديدة بعنوان ( عطني فرصة ) من كلمات الشاعرة “نون” ، ألحان “تركي الشريف” ، توزيع “رمسن جورج”.و تم طرح الأغنية على قناة صولو اف ام في اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ، وحققت نسب مشاهدة عالية بعد أيام قليلة من طرحها.ويقول مطلع الأغنية ( […]

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