2020/01/31 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال طيبون هؤلاء الباحثون عن السلام،في أرض لم تعرف السلام عبر التاريخ.هذا ما يخبرنا به التاريخ المكتوب،وما تخبرنا به المدونات التراثية العبرانية القديمة.صراع دموي وحشي لم يكف يوماً بين الشراذم التي استوطنت أرض فلسطين،استتر في الأدبيات خلف رايات صراع آلهة.ولأن الآلهة خالدة لا تموت،لذا فصراعاتها وأنهار الدماء التي تسفكها لا يتوقف سريانها.ارتقت البشرية في عصرنا هذا في س......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - أرض السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - أرض السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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