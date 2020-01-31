كمال غبريال - أرض السلام

2020/01/31 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال طيبون هؤلاء الباحثون عن السلام،في أرض لم تعرف السلام عبر التاريخ.‏هذا ما يخبرنا به التاريخ المكتوب،وما تخبرنا به المدونات التراثية العبرانية القديمة.‏صراع دموي وحشي لم يكف يوماً بين الشراذم التي استوطنت أرض فلسطين،استتر في الأدبيات خلف رايات صراع آلهة.‏ولأن الآلهة خالدة لا تموت،لذا فصراعاتها وأنهار الدماء التي تسفكها لا يتوقف سريانها.‏ارتقت البشرية في عصرنا هذا في س......

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