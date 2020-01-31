قرعة بطولة كأس ملك اسبانيا قد تشهد كلاسيكو جديد

2020/01/31 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق يترقب عشاق ومسؤولو الأندية الإسبانية، مساء اليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباريات ثمن النهائي بتأهل جل الأندية الكبرى.وحجزت 8 أندية بطاقة التأهل لهذا الدور، ويتعلق الأمر بكلٍ من: برشلونة (وصيف البطل)، ريال مدريد، فالنسيا (البطل)، […]

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