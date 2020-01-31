شركة عالمية تطلق اختبارا جديدا لفيروس كورونا‎

2020/01/31 | 11:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شركة ”نوفاسيت“ للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، إنها دشنت اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا، الذي ينتشر حاليا في الصين ومناطق أخرى من العالم.وذكرت الشركة العالمية أن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.وقال جراهام ماليس، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان: ”على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019- إن.سي.أو.في، من أكثر من عشر دول“.

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