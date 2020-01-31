الاعرجي: غالبية القيادات تنتظر خطبة المرجعية ولا أحد يعمل بها

2020/01/31 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، أن غالبية القيادات السياسية تنتظر خطبة المرجعية الاسبوعية ولا منهم يعمل بمضمونها.





وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن غالبية القيادات السياسيّة تنتظر في كلِّ جمعةٍ، خُطبة المرجعية الدينيّة الرشيدة، ولكن لا وجود لأحدٍ يعمل وفقاً لمضامينها لسببٍ بسيط وهو أن كلَّ واحدٍ منهم يُفسّرها حسب مصلحته!

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