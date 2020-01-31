تحالف الفتح: قرار مجلس النواب ملزم وعلى الحكومة عدم الرضوخ للمماطلة الأميركية

2020/01/31 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح ان قرار مجلس النواب بشأن انهاء الوجود الأميركي في العراق ملزم للحكومة وواجب التطبيق.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح إن الولايات المتحدة الأميركية تماطل بشكل كبير بخصوص قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرا الى أن الحكومة ملزمة بوضع آلية وجدول زمني محدد لإخراج القوات الأميركية كون القرار الصادر واجب التنفيذ خاصة بعد التظاهرات المليونية المؤيدة للقرار.

ودعا الفتلاوي الحكومة الى أن تكون أكثر حزما في محادثاتها مع الجانب الأميركي وعدم الخضوع للمماطلات من أجل إطالة الأمر وكسب الوقت وهو ما ترغب واشنطن بتحقيقه.

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