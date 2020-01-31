منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ العامة لتفشي وباء كورونا

2020/01/31 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقل لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.

وقال غيبريسوس، ان لجنة الطوارئ بالمنظمة أعلنت في اجتماع لها حالة الطوارئ الدولية، وأن المنظمة لا تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

ومع ذلك، أكد المدير العام للمنظمة، أنها لا توصي بالحد من حركة التجارة أو السفر، مبينا أن الصين تستجيب بقوة لانتشار الفيروس، وربما تضع معيارًا جديدًا يتعلق مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وتابع غيبريسوس أكثر ما يقلق المنظمة الآن، هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية.

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