المتظاهرون في الحبوبي يطالبون بست لغات تدخل الأمم المتحدة لحماية وتحقيق مطالب المتظاهرين

2020/01/31 | 11:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع متظاهرو ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، لافتات طالبت بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

وقال مراسل التغيير، في المحافظة، إن متظاهري الحبوبي علقوا، لافتة كبيرة تحتوي على رسالة موجهة الى الامم المتحدة بست لغات، مطالبين تدخلها لحماية المتظاهرين وحل الازمة الحالية.

كما شدد المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكم انتقالي في العراق للعبور من الأزمة الحالية، والتخلص من الأحزاب الفاسدة، وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

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