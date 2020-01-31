الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم الدعم للعراق

2020/01/31 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين عام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد "لضمان وحدتهِ وأستقراره"....

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