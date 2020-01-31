عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في سوق الشيوخ بذي قار

2020/01/31 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، باعتقال 4 اشخاص فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل دين ناشط، بمنطقة سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عائلة الناشط ورجل الدين اياد الإبراهيمي، اعتقلوا 4 اشخاص فتحوا نيران اسلحتهم على منزل الابراهيمي بمنطقة سوق الشيوخ".

واضاف أن "الاشخاص متهمون بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي حدثت في محافظة ذي قار، التي طالت الناشطين والمتظاهرين".

وكان مصدر أمني، أفاد ‏الخميس (30 كانون الثاني، 2020) بأن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط، أياد الابراهيمي، في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط أياد الإبراهيمي في قضاء سوق الشيوخ"، لافتا الى أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات".

وبالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها محافظة ذي قار، والعاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تعرض العشرات من الناشطين، لعمليات تصفية، تشير التحقيقات الى أن بعضا منها، جرائم جنائية، أبرزها كانت لخلافات عشائرية.

واندلعت التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، مطلع تشرين الأول من العام الماضي، حتى اليوم، طالبت باختيار رئيس وزراء مستقل، غير جدلي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي، والكشف ومحاكمة المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم-ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، العثور على جثة أحد المختطفين السبعة الذين اُختطفوا أمس الخميس.

وقال مدير ناحية قره تبه (95 كم شمال شرق بعقوبة)، وصفي التميمي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم ـ ذي قار

افاد مصدر أمني، الخميس، بأن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على دار الضيافة التي يسكن فيها قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، اقدمو

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، القبض على منتحل صفة ضابط بالجيش وآخر مطلوب للقضاء في المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، إن "مفارز قسم شرطة حماية الاسرة والطفل التا

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