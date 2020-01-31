نائبة عنها: إغلاق مخيمات النازحين في ديالى سيؤدي إلى ’’كارثة’’ إنسانية

2020/01/31 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

دعت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب غيداء كمبش، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الى تشكيل لجنة عليا لإدارة مخيمات النازحين.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" الوضع الانساني في مخيمات النازحين بديالى مأساوي جدا واوضاع الاسر صعبة للغاية خاصة، مع انخفاض كبير في الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية وتردي ملف الخدمات".

ودعت كمبش الى "تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف مخيمات النازحين في ديالى من اجل توحيد جهود الدعم الانساني وخاصة توفير الخدمات الأساسية"، مؤكدة ان "الحديث عن اغلاق تلك المخيمات خلال 2020 مرفوض وسيؤدي الى كارثة انسانية لان المخيمات ستبقى مفتوحة لحين حسم عودة كل الاسر الى مناطقها المحررة".

وتضم ديالى 4 مخيمات للنازحين فيها مئات الاسر من مختلف المناطق المحررة وهي تعيش اوضاع انسانية صعبة للغاية منذ سنوات وسط مناشدات بالإسراع بعودتها الى مناطقها المحررة.

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهري مدينة الناصرية في ساحة الحبوبي رفعوا لافتة فيها رسالة الى الأمم المتحدة بـ ست لغات أجنبية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهري الن

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ان "المصرف مستمر

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الخميس، عن بدء تنفيذ وتأهيل أكثر من 216 مدرسة في المحافظة.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كركوك تشهد استقرارا امنيا وتعاونا بين جميع مواطني كركوك ، في ظل الاستمرار بتنفيذ

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