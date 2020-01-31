من يقصد بعصابات الجوكر؟.. شاهد كلام خطير من قائد قوة الصدمة في البصرة

2020/01/31 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقال قائد قوات الصدمة في محافظة البصرة، العميد علي مشاري في شريط مصور، اليوم الجمعة، إن، البلد يمر بمرحلة خطرة، وانا ابن الدولة، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين ظهروا في كلامهم، وانهم اشخاص لديهم مصالح وعلاقات أخرى، مشيراً إلى أن مشروع عصابة الجوكر هو الاقتتال بين الشيعة والشيعة، بحسب تعبيره.وحدثت […]

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