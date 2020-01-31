فيديو : مريض صيني يسعل متعمدا على موظفتي استقبال

2020/01/31 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه أحد المصابين بفيروس “كورونا” وهو يسعل عمدا في وجه عنصرين طبيين داخل أحد المستشفيات الصينية.وأفاد أحد الحسابات بأن الفعل صدر من مصاب بفيروس “كورونا” كان يعاني لأربعة أيام من الحمى وحرارة بلغت 39 درجة مئوية.وذكر أيضا أن الحادثة التقطتها كاميرات المراقبة […]

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