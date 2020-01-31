الطائي: اميركا تنفذ صفقة القرن في العراق وسط صمت حكومي

2020/01/31 | 11:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين المحلل السياسي صباح الطائي، الجمعة، ان اميركا بدأت أولى خطواتها لتنفيذ صفقة القرن في العراق من خلا...

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