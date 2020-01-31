2020/01/31 | 11:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خسر مؤسس ورئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، 4 مليارات دولار، بعد أن انخفضت أسهم شركته بنسبة 5.7%، بعد يوم من إعلان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن تراجع نمو مبيعاته الأسرع على الإطلاق.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الانخفاض الأخير تسبب في انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 81 مليار دولار اعتبارا من الساعة 10:07 صباحا في نيويورك.

وأوضحت الوكالة، أنه تم تداول أسهم الشركة بسعر 210.41 دولار لكل سهم.



ولكنه لا يزال خامس أغنى شخص في العالم، وفقا لمؤشر الشبكة الخاص بالمليارديرات.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث التصنيف رسميا بعد انتهاء كل يوم تداول في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الانخفاض، لا تزال القيمة الصافية لثروة مؤسس "فيسبوك" مرتفعة هذا العام، وكان ثروته قد صعدت 6.6 مليار دولار حتى يوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسس فيسبوك يخسر 4 مليارات دولار في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسس فيسبوك يخسر 4 مليارات دولار في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).