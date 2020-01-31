الحكيم يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطوُرات الأخيرة في العراق والمنطقة

2020/01/31 | 11:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطوُّرات الأخيرة في العراق والمنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الحكيم "تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث فيه التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الاوسط".

من جانبه أكد غوتيريش عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ واستقراره".

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