2020/01/31 | 11:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى كشف محافظ المثنى، أحمد منفي الزيادي العثور على رفات سبعة أسرى كويتيين في مقبرة في بادية السماوة جنوبي العراق قرب قضاء السلمان.وقال المحافظ الزيادي لصحيفة ”الراي“ الكويتية: إن ”التنقيب بدأ بحضور ممثلي الأمم المتحدة ووزارة الدفاع العراقية ومن المتوقع وجود رفات لآخرين“.وتعليقًا على القضية من الجانب الكويتي، فقد ذكر ناصر الهين، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، أنه ”لم يتم الجزم بعد بعدد الرفات التي تم العثور عليها، أو تُحدد هوياتهم إن كانوا كويتيين أم لا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على رفات سبعة أسرى كويتيين في بادية المثنى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على رفات سبعة أسرى كويتيين في بادية المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).