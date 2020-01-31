2020/01/31 | 11:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط تشييع الشهيد عمار بشار الجوراني الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص القوات الحكومية في واسط .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. واسط تشيّع شهيدا قضى برصاص السلطة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. واسط تشيّع شهيدا قضى برصاص السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).