شركة للرعاية الصحية تطلق اختبارا جديدا لفيروس كورونا

2020/01/31 | 11:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "نوفاسيت" للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، عن تدشينها اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في الصين ومناطق أخرى من العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، غراهام ماليس في بيان انه "على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019 -إن.



سي.



أو.



في من أكثر من عشر دول.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "الشركة أعلنت أن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، وعبرت عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج.

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