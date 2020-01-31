2020/01/31 | 11:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الجمعة، عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال قوجه خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في العاصمة أنقرة، "لم نرصد أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا".

وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بفحص الركاب القادمين من الصين بالكاميرات الحرارية، مشيراً أنه تم حتى الآن فحص 11 ألف مسافر دون رصد أي حالة مشبوهة بالفيروس.

وتابع "حتى اليوم تم أخذ عينات من 68 شخصا مشتبه به من مختلف الولايات، ولم يتم رصد أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينهم".

وأشار أن بلاده ستجلي 34 مواطناً تركياً و7 أذريين و7 جورجيين وألباني واحد، يقيمون في ووهان الصينية عبر طائرة خاصة بعد إجراء فحوصات طبية.

وذكر أنه لاتوجد سفن ركاب قادمة من الصين إلى تركيا، بإستثناء سفن شحن سيتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة التركية: لا توجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة التركية: لا توجد إصابات مؤكدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).