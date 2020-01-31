صحة كربلاء: أكثر من 31 ألف حالة ولادة خلال العام 2019

2020/01/31 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، إن أربعة من مستشفياتها ، شهدت ولادة 712 ،31 طفل وطفلة خلال العام المنصرم ، وفي حين ” أشارت إلى إن نسبة الإناث هي الأعلى بين الولادات، لافتةُ إلى إن من بين الولادات تسجيل 264 حالة ولادة توأم ثنائي، و 3 حالات ولادة توأم ثلاثي ، […]

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