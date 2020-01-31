نزوح 700 ألف سوري باتجاه تركيا بسبب الحملة على إدلب وحلب

2020/01/31 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكدت الأمم المتحدة الخميس، أن 700 ألف سوري يفرون صوب الحدود مع تركيا، بسبب حملة النظام السوري في أرياف إدلب وحلب وتحقيقه انتصارات على الأرض.وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، إن “الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، […]

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