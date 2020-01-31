شاهد الانتشار الهائل للجثث المتفسخة والمتفجرات في الموصل | تقرير

2020/01/31 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

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ما يزال ملف المخلفات الحربية مصدر قلق لأهالي محافظة نينوى خصوصا بعد تزايد اعداد الشهداء نتيجة هذه المخلفات وسط أداء حكومي هش بحسب الاهالي.

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