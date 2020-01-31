سامح عسكر - هل سينقذ الأزهر جماعة الإخوان ؟

2020/01/31 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر بالنسبة لدفاع الإخوان عن شيخ الأزهر،قلت أنهم يورطون الرجل مع مؤسسات الدولة السيادية، ويضعون الأزهر فعليا كخصم للدولة، ولا أظن أن من الحصافة استدعاء صورة "عمر مكرم" من التاريخ الذي بطش به محمد علي بسهولة..لكن الشيخ الطيب..ليس هو عمر مكرم، فالأخير كان زعيما شعبيا حقيقيا قاد المصريين في ثورات القاهرة ضد الفرنسيين، أما الطيب فهو صنيعة حالة بنظام عدو عدوي صديقي، فالإخوان توهموا أن الرجل خصم للس......

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