حسين علوان حسين - التلفيق ضد ماركس : بكّير نموذجاً / 3

2020/01/31 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين بصدد فائض القيمة عرضت في الحلقة السابقة وصفاً للكيفية التي دسّ فيها الأستاذ محمود يوسف بكير على ماركس بتلفيقه ضده فرية مناداته بـ "المساواة في الدخل" و التي تأكد فيه أن ماركس أنما يعتبرها جريمة كبرى بحقه لأته يقول بعكسها تماماً و ذلك حسب دلالة منطوق نصوصه القاطعة نفسها .أعود الآن لموضوع فائض القيمة الذي أثاره الأستاذ المحاور المحترم بالصيغة الآتية :نص الاستاذ محمود يوسف بكير "وباخ......

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