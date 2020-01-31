2020/01/31 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كامل_علي هنالك عدة أساطير حول الولادة العذرية ، منها أسطورة أوزويريس وإيزيس وحورس المصرية، ومنها ولادة كرشنة من العذراء ديفاكي التي اختارها الله والدة لابنه بسب طهارتها.اما بالنسبة لأسطورة ألإله المخلِص وقيامه من الموت فبدايتها ترجع إلى الأساطير السومرية والبابلية ففي ألاساطير ألرافدينية نلاحظ بأنّ إله ألخصب ( أنانا أو عشتار) أو أبنها ( تمّوز أو ديموزي) يؤسر أو يُختطف من قبل آلهة ألعالم ألأسفل ويبقى ه......
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل علي - ألاديان وتطورها – 6 - أسطورة الولادة من عذراء والإله المُخَلِص) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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