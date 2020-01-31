2020/01/31 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي هنالك عدة أساطير حول الولادة العذرية ، منها أسطورة أوزويريس وإيزيس وحورس المصرية، ومنها ولادة كرشنة من العذراء ديفاكي التي اختارها الله والدة لابنه ‏بسب طهارتها.اما بالنسبة لأسطورة ألإله المخلِص وقيامه من الموت فبدايتها ترجع إلى الأساطير السومرية والبابلية ففي ألاساطير ألرافدينية نلاحظ بأنّ إله ألخصب ( أنانا أو عشتار) أو أبنها ( تمّوز أو ديموزي) يؤسر أو يُختطف من قبل آلهة ألعالم ألأسفل ويبقى ه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل علي - ألاديان وتطورها – 6 - أسطورة الولادة من عذراء والإله المُخَلِص) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كامل علي - ألاديان وتطورها – 6 - أسطورة الولادة من عذراء والإله المُخَلِص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).