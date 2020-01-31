ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في استراليا

2020/01/31 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ولاية كوينزلاند الاسترالية ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها بعد تأكيد ولاية فيكتوريا ثالث مصاب عندها ما يرفع إجمالي المصابين في القارة الاسترالية إلى تسع حالات.

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