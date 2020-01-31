2020/01/31 | 12:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي الصدري السابق “اسعد الناصري” يغمز #سائرون و #الفتح : ألا يخجل من ورَّط العراق بعادل عبد المهدي أن يصر الآن على أن يكون الاختيار الجديد منهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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