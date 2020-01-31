تظاهرات إيران.. اعتقالات وإعدامات لمحتجين طالبوا بإسقاط النظام

2020/01/31 | 12:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير ما تزال المدن الإيرانية تشهد احتجاجات شعبية واسعة، وقد بلغت ذورتها في نوفمبر الماضي، نتيجة رفع أسعار الوقود، إلى أن بلغت المطالب إلى إسقاط نظام […]

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