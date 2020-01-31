2020/01/31 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دولة القانون يؤكد عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئيس الوزراء

يتبع .



.



.

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الألمانية في بغداد، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بياناً بشأن لقاء سفيرها د.ديل مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، فيما أكد د.ديل أن التحالف الدولي ملتزم بمحاربة داعش في العراق.

وذكر بيان للسفارة الألمان

بغداد اليوم- البصرة

وجه قائد قوة الصدمة في البصرة العميد علي مشاري، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، طلباً لعشيرته بعد تهديده بمقطع فيديو من قبل أحد شيوخ العشائر.

وقال مشاري في شريط مصور حصلت عليه (بغداد اليوم): "إن البلد يمر بمرحلة خطرة، وا

بغداد اليوم-بغداد

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) عن استعدادها لدعم العراق وضمان وحدته واستقراره.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دولة القانون يؤكد عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دولة القانون يؤكد عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).