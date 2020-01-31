مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري على طريق ميسان- ذي قار

2020/01/31 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بمصرع مواطن وإصابة ثلاثة أخرين بحا...





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