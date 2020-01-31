الأعرجي: القيادات السياسية تفسر خطبة المرجعية حسب مصلحتها

2020/01/31 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الجمعة، ان القيادات السياسيّة تفسر خُطبة المرجعية حسب مصلحتها.وقال الأعرجي في تغريدة على “تويتر”، تابعته “العهد نيوز”، انه “في كلِّ جمعةٍ، خُطبة المرجعية الدينيّة الرشيدة، ولكن لا وجود لأحدٍ يعمل وفقاً لمضامينها”.وبين نائب رئيس الوزراء السابق، ان، “ذلك لسببٍ بسيط وهو […]

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